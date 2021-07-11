Сибирские ученые разрабатывают способы повышения нефтедобычи в Томской области

Томск, 11 июля. Ученые из Томска создали раствор для увеличения нефтеотдачи.

Сотрудники Института химии нефти СО РАН в кооперации с «Сибирским химическим комбинатом» разработали нефтевытесняющую композицию «ГБК-Ф». Жидкость предназначается для того, чтобы более эффективно добывать труднодоступную нефть. Об этом пишет «Эксперт».

Согласно выводам томских ученых, нефтеотдача благодаря композиции повышается на 5-7%. Соответствующей оценкой поделилась заведующая лабораторией коллоидной химии нефти Любовь Алтунина.

Отмечается, что запасы черного золота в регионе иссякают, и по прогнозам, нефтедобыча может упасть вдвое уже в 2025 году. «Газпром нефть», чтобы превентивно решить проблему, развивает проект «Палеозой», призванный облегчить добычу нефти из сложных месторождений.

Статистика по объемам добычи нефти в мире показывает, что Россия находится на втором месте в данном рейтинге, уступая первенство США.