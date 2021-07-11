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Власти Египта сообщили о работе с Россией над установлением сроков запуска чартеров

  /   Обновлено: 11 июля 2021 17:53
Общество
Власти Египта сообщили о работе с Россией над установлением сроков запуска чартеров
pxhere.com

Каир, 11 июля. Египет и Россия работают над установлением сроков запуска чартерных рейсов, сообщили в министерстве туризма республики.

Российское и египетское правительства осуществляют координацию с целью определить даты возобновления чартеров, рассказал министр туризма и древностей арабской республики Халед аль-Анани.

Президент РФ Владимир Путин 8 июля отменил действие указа о запрете полетов российских перевозчиков на курорты Египта. Авиасообщение между странами прекратилось в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае.

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