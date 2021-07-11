Ричард Брэнсон начал суборбитальный полет на корабле Unity

Москва, 11 июля. Суборбитальный полет корабля Unity c главой компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном на борту начался в США. Прямая трансляция ведется на странице компании в Twitter.

Unity вылетел с первого частного космодрома в США — Spaceport America, который находится в штате Нью-Мехико. Среди членов экипажа также находится бывшая сотрудница NASA Бет Мозес. Полет Unity называют началом новой эпохи освоения космоса.

Сперва Unity должен достичь высоты 15 километров, куда его доставит самолет-носитель. После этого космическое судно запустит собственные ракетные двигатели и выйдет на суборбитальную траекторию.

Старт корабля ранее был отложен на полтора часа из-за непогоды. Изначально предполагалось, что он отправится в космос в 16:00 по московскому времени.