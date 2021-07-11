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Евро-2020: Губерниев надеется, что итальянцы испортят праздник англичанам
Спорт
Евро-2020: Губерниев надеется, что итальянцы испортят праздник англичанам
Global Look Press  /  via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Лондон, 11 июля. В воскресенье, 11 июля, на лондонском стадионе «Уэмбли» состоится финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии, в котором определится победитель Евро-2020.

Не остался равнодушным к этому матчу и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в своем Telegram-канале дал ясно понять подписчикам, кого он поддерживает.

«Очень надеюсь, что Италия проявит свои лучшие качества и испортит праздник английским жухалам!» — написал он.

Евро-2020: Губерниев надеется, что итальянцы испортят праздник англичанам
Global Look Press  / Anatoly Lomohov/Russian Look

Футбольные болельщики, подписанные на комментатора, разделились на две категории: тех, кто поддержал Губерниева, и тех, кто с ним категорически не согласен.

«Я тоже надеюсь на то, что Италия испортит англичанам праздник. Вива Италия», — написала одна из болельщиц.

«Я рад что Италия в финале, это безусловно украсит матч. Но я хочу, чтобы Пикфорд и Кейн с товарищами реабилитировались за чемпионат мира», — признался один из фанатов английской сборной.

«За Англию. Англия выиграет: у них оборона и атака лучше, чем у Италии», — подтвердил другой.

Евро-2020: Губерниев надеется, что итальянцы испортят праздник англичанам
Global Look Press  / Alfredo Falcone/LaPresse

По словам некоторых болельщиков, многие в Европе поддерживают подопечных Роберто Манчини из-за незаслуженного прохода сборной Англии в финал чемпионата.

«У кого не спрашиваю, все за Италию. Мне кажется, на чемпионате мира эта Англия вызывала сомнения, а уж после пенальти с Данией…» — высказался еще один футбольный фанат.

«Английский футбол на уровне сборной последние 20 лет смотрелся весьма специфично, о чем и говорят результаты команды. Симпатию вызывали англичане не у многих. А после истории с пенальти в ворота Дании даже те, кто в жизни не болел за Италию, держат кулачки за Squadra Azzurra. Италия — как воплощение добра и души. Англия — как воплощение зла и холодного расчета. Добро должно победить», — считает одна из болельщиц.

Евро-2020: Губерниев надеется, что итальянцы испортят праздник англичанам
Global Look Press  / Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de

Ранее о предстоящем финальном матче на Евро-2020 высказалась генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ», журналист Тина Канделаки, отметив, что итальянским футболистам будет трудно выдержать натиск англичан. При этом Канделаки добавила, что обе сборные «интересно относятся» к предстоящему финалу.

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