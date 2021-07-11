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Политолог объяснил, почему Франция не вправе указывать, какими вакцинами прививаться

  /   Обновлено: 11 июля 2021 21:56
Политика
Политолог объяснил, почему Франция не вправе указывать, какими вакцинами прививаться
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Франция не разработала свою вакцину от коронавируса, поэтому не вправе указывать другим, чем прививаться. Об этом в беседе с ФАН заявил политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что МИД Франции не вправе диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться. Об этом она написала в своем Telegram-канале, ответив на заявление госсекретаря МИД Франции Клемана Бона, который ранее призвал иностранные государства не использовать российские и китайские препараты для вакцинации. Захарова предположила, что Франция таким образом показывает свою озабоченность тем, что она не смогла создать собственную вакцину.

Политолог Владимир Корнилов согласился с мнением Марии Захаровой.

«Франции, мягко говоря, неловко из-за того, что их великие ученые так и не смогли разработать вакцину от коронавируса. Это факт. Об этом неоднократно писали сами французские СМИ. Что касается заявления Марии Захаровой, что МИД Франции не вправе диктовать другим странам, какой вакциной прививаться, это действительно так. Франция не настолько продвинутое государство в плане вакцинации, чтобы кому-то указывать», — сказал он.

Политолог объяснил, почему Франция не вправе указывать, какими вакцинами прививаться
Федеральное агентство новостей  / 

По мнению Корнилова, Клеман Бон, делая заявление, не ставил каких-то грандиозных целей, принуждающих государства вакцинироваться определенными препаратами, просто он неверно выразил свою точку зрения.

«Не думаю, что министр ставил какие-то грандиозные цели. Он сказал, не надо прививаться тем, что не сертифицировано в Евросоюзе, в частности во Франции. Видимо, он имел в виду именно это, но прозвучало действительно глупо», — отметил политолог.

Политолог объяснил, почему Франция не вправе указывать, какими вакцинами прививаться
kovivak.ru  / КовиВак вакцина от коронавируса им центра Чумакова.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил ажиотаж вокруг «КовиВака» при отсутствии данных о его эффективности. По словам иммунолога, очереди на вакцинацию препаратом «КовиВак» в Москве связаны с обывательским представлением людей о таких побочных явлениях, как повышение температуры или другие реакции на прививку. Накануне в столице препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «КовиВак» полностью закончился менее чем за сутки.

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