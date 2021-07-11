СК проводит проверку по факту смерти волгоградца по пути на работу

Волгоград, 11 июля. Следственный комитет в рамках проверки разбирается в обстоятельствах гибели волгоградца. По некоторым данным, горожанина могли убить.

Родственники рассказали, что в момент происшествия мужчина направился на работу. Волгоградец дошел до остановки, где его и обнаружили с пробитой головой.

Тело погибшего лежало недалеко в овраге. Родные склоняются к версии, что смерть была насильственной. Они попросили помощи у очевидцев. Согласно неофициальной информации, у погибшего якобы могли быть долги, его одолевали коллекторы.

Житель Волхова стал жертвой нападения агрессивного злоумышленника с топором. Врачи диагностировали пострадавшему перелом руки.