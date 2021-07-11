Двое детей госпитализированы после опрокидывания машины в Волгоградской области

Волгоград, 11 июля. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии в Михайловском районе. Пострадавших с места ДТП забирала реанимационная бригада.

По данным регионального ГУ МВД, 30-летняя женщина рано утром ехала на автомобиле Kia Rio. По неустановленной причине она не справилась с управлением. Иномарка задела дорожное ограждение, а затем перевернулась.

Помимо автомобилистки, пострадали взрослый пассажир и двое малышей.

Трое детей и шестеро взрослых пострадали в массовой аварии в Удмуртии. От удара молоковоз улетел в кювет и перевернулся.