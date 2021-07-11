Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 18:02
17:58
Общество
Захарова ответила на выпад МИД Франции о вакцинах. События дня
17:58
Общество
Хотят своего в центре положить: Барецкий указал на неверный подход к похоронам
17:57
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали готовящегося к четвертой свадьбе Александра Домогарова
17:57
Весь мир
Призывы к выборам и прибытие оружия из Турции — что произошло в Ливии с 5 по 11 июля
17:57
Весь мир
В Венесуэле задержали колумбийцев, связанных с бандой «Эль Коки»
17:56
Происшествия
Открывшему аварийный выход пассажиру самолета в Москве грозит статья о хулиганстве
17:55
Шоу-бизнес
Елена Летучая стала свидетельницей извержения вулкана на Камчатке
17:54
Технологии
Уникальный модуль воздушных данных будет представлен Ростехом на МАКС-2021
17:53
Происшествия
В Петербурге один человек погиб при пожаре в жилой квартире
17:53
Происшествия
Спасатели локализовали все очаги возгорания в тольяттинских лесах
Все новости

Корреспондент Реброва назвала русофобию на Украине проросшим сорняком

  /   Обновлено: 11 июля 2021 17:41
Политика
Корреспондент Реброва назвала русофобию на Украине проросшим сорняком
pixabay.com

Киев, 11 июля. Граждане Украины все дальше отдаляются от России и бравируют этим. Об этом заявила киевский корреспондент Марина Реброва.

По ее словам, граждан, которые голосовали за президента Владимира Зеленского, обещавшего не запрещать русский язык, развели как «примитивных идиотов». Кроме того, власти страны продолжают глумиться над населением и не дают шансов на выздоровление.

«Здесь с особой жесткостью украинизируют, буквально запугивая целые русские города Украины и всю оппозицию», - пишет корреспондет.

Никто не знает, сколько будет длиться война, нищета, ненависть и бессмысленная вражда. На Украине русофобия проросла как сорняк. Уже третье поколение граждан воспитывается с неприязнью к России и русскому народу.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о планах депортировать русских из Крыма. Это коснется тех лиц, которые попали на полуостров не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, а со стороны материковой части России.

Вернуться назад

украина россия зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru