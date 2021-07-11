Киев, 11 июля. Граждане Украины все дальше отдаляются от России и бравируют этим. Об этом заявила киевский корреспондент Марина Реброва.

По ее словам, граждан, которые голосовали за президента Владимира Зеленского, обещавшего не запрещать русский язык, развели как «примитивных идиотов». Кроме того, власти страны продолжают глумиться над населением и не дают шансов на выздоровление.

«Здесь с особой жесткостью украинизируют, буквально запугивая целые русские города Украины и всю оппозицию», - пишет корреспондет.

Никто не знает, сколько будет длиться война, нищета, ненависть и бессмысленная вражда. На Украине русофобия проросла как сорняк. Уже третье поколение граждан воспитывается с неприязнью к России и русскому народу.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о планах депортировать русских из Крыма. Это коснется тех лиц, которые попали на полуостров не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, а со стороны материковой части России.