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Дагестанский серфингист назвал место с лучшей волной в республике
Общество
Дагестанский серфингист назвал место с лучшей волной в республике
freepik.com  /  pressfoto

Махачкала, 11 июля. Лучшую волну на дагестанском побережье Каспийского моря можно поймать на пляже в городе Дербенте, считает серфингист Расул Зайнулабидов. При этом он советует «седлать» именно первую волну в море.

«Бывает такое, что подряд идут три волны. Если бы мы находились в океане, то там именно третья волна была бы лучше и сильнее. У нас же это работает не так — здесь первая волна бывает лучше», — рассказал в эфире РГВК «Дагестан» спортсмен.

Зайнулабидов объяснил, что волны на Каспии на данном этапе не сравнятся по высоте и силе с океаническими, так как для их образования необходимы рифы или другие неровности на дне водоема. Подобные условия сформировались на побережье Дербента, где лучше всего и ловить волну.

«То, что у нас вообще поднимаются волны — уже удача. На дне Каспия лежит только песок, а в океанах есть рифы, которые и формируют высокие волны. Достаточно хорошая локация в данный момент в Дагестане — это Дербент, где на дне есть подводные плиты и глубокая впадина, поэтому там поднимаются достаточно хорошие волны», — отметил серфингист.

Ранее ФАН сообщал, что главный тренер по борьбе сборной Дагестана Гаджи Рашидов советует приводить ребенка в соответствующую спортивную секцию в десятилетнем возрасте. При этом не следует форсировать его нагрузки.

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россия дагестан дербент каспийское море серфинг
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