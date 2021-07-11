Фотограф погибла во время дайвинга на карьере под Нижним Тагилом

Нижний Тагил, 11 июля. Погибшая фотограф из Екатеринбурга увлеклась дайвингом весной этого года и погибла, занимаясь любимым хобби.

Женщина совершала погружение на карьере под Нижним Тагилом. Один из дайверов рассказал, что гражданка находилась на небольшой глубине, а с ее снаряжением все было в порядке. Также известно, что погружение было любительским и не требовало сопровождения инструктора.

Еще один несчастный случай произошел в Большом Симагинском озере — там утонул ребенок. Тело десятилетнего мальчика водолазы искали четыре часа, сообщил сайт 360tv.ru.