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Фотограф погибла во время дайвинга на карьере под Нижним Тагилом

  /   Обновлено: 11 июля 2021 17:34
Происшествия
Фотограф погибла во время дайвинга на карьере под Нижним Тагилом
pixabay.com/PD

Нижний Тагил, 11 июля. Погибшая фотограф из Екатеринбурга увлеклась дайвингом весной этого года и погибла, занимаясь любимым хобби.

Женщина совершала погружение на карьере под Нижним Тагилом. Один из дайверов рассказал, что гражданка находилась на небольшой глубине, а с ее снаряжением все было в порядке. Также известно, что погружение было любительским и не требовало сопровождения инструктора.

Еще один несчастный случай произошел в Большом Симагинском озере — там утонул ребенок. Тело десятилетнего мальчика водолазы искали четыре часа, сообщил сайт 360tv.ru.

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смерть фотограф дайвинг
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