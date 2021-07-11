Бывший супруг Меган Маркл сравнивал себя с «грязью на ее подошве»

Лос-Анджелес, 11 июля. Супруга принца Гарри, актриса Меган Маркл довольно некрасиво рассталась с бывшим мужем — продюсером и режиссером Тревором Энгельсоном.

Герцогиня Сассекская и ее первый муж начали встречаться, когда Маркл только мечтала о кинокарьере и пыталась найти работу в Голливуде. Актриса вышла замуж за продюсера через семь лет отношений, но их брак продлился всего два года.

Серьезные разногласия возникли в паре во время ее съемок в сериале «Форс-мажоры». Актриса находилась в Торонто, а режиссеру приходилось работать в Калифорнии, из-за чего супруги долго не виделись.

В 2013 году Маркл находилась на пике актерской карьеры, и в этот же период она решила подать на развод из-за «непримиримых разногласий», пишет The Sun. Энгельсон очень тяжело переживал расставание с актрисой, в том числе и потому, что она оскорбила его при разводе.

Как сообщает королевский биограф Эндрю Мортон, Маркл отправила обручальное кольцо экс-супругу по почте. В связи с этим продюсер ощутил себя униженным, поэтому с трудом сдерживал гнев. Из-за поступка актрисы Энгельсон даже сравнивал себя с «грязью на ее подошве».

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри через пять лет после развода с первым супругом. Герцог и герцогиня Сассекские растят двоих детей. Внук Елизаветы II и его супруга получили награду за отказ от третьего ребенка.