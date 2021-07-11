Страшная авария унесла жизнь водителя в Нижнем Новгороде, еще двое ранены

Нижний Новгород, 11 июля. В областной столице после столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки. Еще двое участников движения ранены.

Как сообщили ФАН в пресс-службе региональной ГИБДД, в 14:45 на Проспекте Молодежном Автозаводского района столкнулись Citroen, Lada Priora и ГАЗон. Погиб водитель первой легковушки. По словам очевидцев, злосчастный автомобиль практически влетел под грузовик. Еще два человека получили ранения.

Pr Scr vk.com / Типичный Автозавод | Нижний Новгород

Ранее ФАН писал о смертельной аварии в Нижегородской области. Большегруз сбил женщину с детьми. Родительница скончалась на месте аварии.