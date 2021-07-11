Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 18:02
17:58
Общество
Захарова ответила на выпад МИД Франции о вакцинах. События дня
17:58
Общество
Хотят своего в центре положить: Барецкий указал на неверный подход к похоронам
17:57
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали готовящегося к четвертой свадьбе Александра Домогарова
17:57
Весь мир
Призывы к выборам и прибытие оружия из Турции — что произошло в Ливии с 5 по 11 июля
17:57
Весь мир
В Венесуэле задержали колумбийцев, связанных с бандой «Эль Коки»
17:56
Происшествия
Открывшему аварийный выход пассажиру самолета в Москве грозит статья о хулиганстве
17:55
Шоу-бизнес
Елена Летучая стала свидетельницей извержения вулкана на Камчатке
17:54
Технологии
Уникальный модуль воздушных данных будет представлен Ростехом на МАКС-2021
17:53
Происшествия
В Петербурге один человек погиб при пожаре в жилой квартире
17:53
Происшествия
Спасатели локализовали все очаги возгорания в тольяттинских лесах
Все новости

Мать Аршавина заявила, что Алиса Казьмина загубила карьеру ее сына в Англии
Шоу-бизнес
Мать Аршавина заявила, что Алиса Казьмина загубила карьеру ее сына в Англии
Prt Scr youtube.com  /  Геннадий Орлов

Москва, 11 июля. Мать бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина считает, что ее сын добился бы больших высот в профессиональном спорте, если бы не проблемы в личной жизни.

Сейчас имя футболиста Андрея Аршавина фигурирует только в контексте скандалов и практически не ассоциируется со спортом. Длительное время он судился с экс-супругой Алисой Казьминой, которая борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием. Нелестно о бывшей невестке отзывается мать спортсмена — Татьяна Аршавина. Она заявила, что все проблемы сына с женщинами всегда отражались на его карьере. Больше всего претензий у родительницы футболиста именно к Казьминой.

По словам Татьяны Аршавиной, если бы у нее была возможность, она бы спрятала подальше всех женщин, которые причинили столько боли ее сыну. Она заявила, что футболист мог бы блистательно выступать в Англии, однако тогда в его жизни появилась Алиса Казьмина. Женщина утверждает, что все семейные проблемы сказывались на психологическом состоянии ее сына.

«У Андрюши получается, только когда он работает в комфортных условиях, а тут все рушится, дома война. Очень сложно летать, когда под тобой все горит. Женщины влияли на ситуацию, там такие страсти были», — рассказала Татьяна Аршавина в эфире «Авторадио».

Кроме того, мать футболиста назвала свою бывшую невестку «профессиональной аферисткой». По словам женщины, Казьмина наглым образом вытягивала из ее сына деньги и в итоге «обглодала» его до костей. Татьяна Аршавина также добавила, что болезнь, которая едва не лишила экс-супругу спортсмена носа, — божье наказание. Она утверждает, что Алиса Казьмина сделала приворот и увела ее сына у Юлии Барановской с помощью темных сил.

Вернуться назад

футбол аршавин спорт развод отношения казьмина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru