Мать Аршавина заявила, что Алиса Казьмина загубила карьеру ее сына в Англии

Москва, 11 июля. Мать бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина считает, что ее сын добился бы больших высот в профессиональном спорте, если бы не проблемы в личной жизни.

Сейчас имя футболиста Андрея Аршавина фигурирует только в контексте скандалов и практически не ассоциируется со спортом. Длительное время он судился с экс-супругой Алисой Казьминой, которая борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием. Нелестно о бывшей невестке отзывается мать спортсмена — Татьяна Аршавина. Она заявила, что все проблемы сына с женщинами всегда отражались на его карьере. Больше всего претензий у родительницы футболиста именно к Казьминой.

По словам Татьяны Аршавиной, если бы у нее была возможность, она бы спрятала подальше всех женщин, которые причинили столько боли ее сыну. Она заявила, что футболист мог бы блистательно выступать в Англии, однако тогда в его жизни появилась Алиса Казьмина. Женщина утверждает, что все семейные проблемы сказывались на психологическом состоянии ее сына.

«У Андрюши получается, только когда он работает в комфортных условиях, а тут все рушится, дома война. Очень сложно летать, когда под тобой все горит. Женщины влияли на ситуацию, там такие страсти были», — рассказала Татьяна Аршавина в эфире «Авторадио».

Кроме того, мать футболиста назвала свою бывшую невестку «профессиональной аферисткой». По словам женщины, Казьмина наглым образом вытягивала из ее сына деньги и в итоге «обглодала» его до костей. Татьяна Аршавина также добавила, что болезнь, которая едва не лишила экс-супругу спортсмена носа, — божье наказание. Она утверждает, что Алиса Казьмина сделала приворот и увела ее сына у Юлии Барановской с помощью темных сил.