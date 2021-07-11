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Пьяный автомобилист сбил родителей с младенцем в Красноярске
Происшествия
Пьяный автомобилист сбил родителей с младенцем в Красноярске
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Красноярск, 11 июля. Мужчина задержан после аварии на улице Щорса. Пьяный автомобилист врезался в пешеходов, а затем протаранил ларек с мороженым.

Согласно первоначальной информации, мужчина за рулем Chevrolet Niva потерял контроль над управлением. Внедорожник вылетел на тротуар, по которому родители везли в коляске четырехмесячного ребенка. Затем машина врезалась в ларек.

В аварии пострадали ребенок и девушка-продавец.

В Новосибирске мальчик погиб на глазах у матери. Ребенок на самокате переезжал дорогу по «зебре». На переходе его сбил автомобиль Audi Q7. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

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