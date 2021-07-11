Суборбитальный полет корабля Unity отложен на полтора часа

Москва, 11 июля. Virgin Galactic отложила на полтора часа суборбитальный полет корабля Unity, говорится в сообщении компании.

Запуск должен состояться в 17:30 по московскому времени. До этого планировалось, что корабль отправится в 16:00. Отсрочка старта вызвана неблагоприятными погодными условиями.

Одним из членов экипаэжа корабля является основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Если ему удастся полететь сегодня, то он опередит своего конкурента — основателя Amazon Джеффа Безоса, который собирается отправиться в космос 20 июля.

Полет Unity неоднократно переносился из-за проведения дополнительных технических проверок. Изначально предполагалось, что корабль полетит в космос в феврале 2021 года.