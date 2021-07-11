Американские военные официально дали старт учениям Cyber Shield 2021

Вашингтон, 11 июля. Учения Cyber Shield 2021 официально стартовали в Соединенных Штатах. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

В сообщении американского военного ведомства говорится о том, что данное мероприятие направлено на отработку защиты одной из самых важных инфраструктур. Отмечается, что в ходе учений будут использованы сценарии реальных нападений в кибернетическом пространстве.

Генерал армии ВС США Дэниэл Хокансон, возглавляющий Бюро Национальной гвардии заявил, что киберинциденты представляют собой серьезную угрозу. По его словам, только в 2021 году от кибернетических атак пострадали американские электростанции, водоснабжение, здравоохранение, правоохранительные органы и оборонный сектор.

Ранее глава Белого дома Джо Байден назвал возможную дату встречи специалистов России и США по кибербезопасности. Как отметил американский лидер, переговоры могут пройти в пятницу, 16 июля.