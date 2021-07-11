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В Грузии начались командно-штабные учения «Басиани 2021»

  /   Обновлено: 11 июля 2021 17:16
Армия
В Грузии начались командно-штабные учения «Басиани 2021»
flickr.com  /  U.S. Army Europe

Тбилиси, 11 июля. Крупные командно-штабные учения «Басиани 2021» стартовали на территории Грузии. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

В маневрах задействованы сухопутные войска, авиация, ПВО, силы специальных операций, военная полиция, а также структурные подразделений МВД Грузии.

«Все этапы учений будут проводиться в соответствии с директивами Руководства по коллективным учениям и обучению НАТО», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что маневры направлены на отработку оборонительных операций.

Ранее стало известно, что военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения в ходе учений совершили массовое десантирование. В маневрах были задействованы более 1,2 тысячи десантников и 12 военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

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учения грузия басиани
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