В Грузии начались командно-штабные учения «Басиани 2021»

Тбилиси, 11 июля. Крупные командно-штабные учения «Басиани 2021» стартовали на территории Грузии. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

В маневрах задействованы сухопутные войска, авиация, ПВО, силы специальных операций, военная полиция, а также структурные подразделений МВД Грузии.

«Все этапы учений будут проводиться в соответствии с директивами Руководства по коллективным учениям и обучению НАТО», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что маневры направлены на отработку оборонительных операций.

Ранее стало известно, что военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения в ходе учений совершили массовое десантирование. В маневрах были задействованы более 1,2 тысячи десантников и 12 военно-транспортных самолетов Ил-76МД.