Снижение цен на продукты привело к замедлению инфляции в Китае

Пекин, 11 июля. Июньский прирост инфляции в Китае составил 1,1%.

Стремительное удешевление продуктов питания повлияло на уровень инфляции в КНР. Согласно данным государственного статистического управления республики, индекс CPI в июне прибавил только 1,1%. Об этом пишет «Финмаркет».

Инфляция в мае росла на 1,3%. Однако в первый месяц лета стоимость продуктов неожиданно упала на 1,7% в годовом выражении, хотя весной она росла на 0,3%. Больше всего ценник изменился на свинину — данная продукция стала доступнее на 13,6%.

Непродовольственные категории стали стоить дороже на 1,7% к маю. Цена на автомобили и гаджеты выросла на 5,8%, а одежда стала стоить дороже на 0,4%.

Финансовые регуляторы по всему миру не переходят к более жесткой монетарной политике, хотя инфляция в США продолжает расти. Представители ряда банков считают, что глобальная экономика вскоре может столкнуться с серьезными проблемами.