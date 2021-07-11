Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 18:01
17:58
Общество
Захарова ответила на выпад МИД Франции о вакцинах. События дня
17:58
Общество
Хотят своего в центре положить: Барецкий указал на неверный подход к похоронам
17:57
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали готовящегося к четвертой свадьбе Александра Домогарова
17:57
Весь мир
Призывы к выборам и прибытие оружия из Турции — что произошло в Ливии с 5 по 11 июля
17:57
Весь мир
В Венесуэле задержали колумбийцев, связанных с бандой «Эль Коки»
17:56
Происшествия
Открывшему аварийный выход пассажиру самолета в Москве грозит статья о хулиганстве
17:55
Шоу-бизнес
Елена Летучая стала свидетельницей извержения вулкана на Камчатке
17:54
Технологии
Уникальный модуль воздушных данных будет представлен Ростехом на МАКС-2021
17:53
Происшествия
В Петербурге один человек погиб при пожаре в жилой квартире
17:53
Происшествия
Спасатели локализовали все очаги возгорания в тольяттинских лесах
Все новости

Снижение цен на продукты привело к замедлению инфляции в Китае
Экономика
Снижение цен на продукты привело к замедлению инфляции в Китае
pixabay.com  /  PD

Пекин, 11 июля. Июньский прирост инфляции в Китае составил 1,1%.

Стремительное удешевление продуктов питания повлияло на уровень инфляции в КНР. Согласно данным государственного статистического управления республики, индекс CPI в июне прибавил только 1,1%. Об этом пишет «Финмаркет».

Инфляция в мае росла на 1,3%. Однако в первый месяц лета стоимость продуктов неожиданно упала на 1,7% в годовом выражении, хотя весной она росла на 0,3%. Больше всего ценник изменился на свинину — данная продукция стала доступнее на 13,6%.

Непродовольственные категории стали стоить дороже на 1,7% к маю. Цена на автомобили и гаджеты выросла на 5,8%, а одежда стала стоить дороже на 0,4%.

Финансовые регуляторы по всему миру не переходят к более жесткой монетарной политике, хотя инфляция в США продолжает расти. Представители ряда банков считают, что глобальная экономика вскоре может столкнуться с серьезными проблемами.

Вернуться назад

китай инфляция цены на продукты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru