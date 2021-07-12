Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 03:06
03:00
Политика
Задержан возможный координатор убийства президента Гаити
03:00
Евро 2020
Роналду забил пять голов на Евро-2020 и стал лучшим бомбардиром первенства
02:53
Общество
Врач Терский объяснил популярность «КовиВака» среди россиян
02:51
Общество
Финляндия вдохновилась калининградским железнодорожным маневром России
02:41
Спорт
Фанаты устроили беспорядки в Лондоне после поражения Англии в финале ЧЕ
02:38
Происшествия
Власти Лондона закрыли несколько станций метро после финала Евро-2020
02:35
Общество
Врач Нагайцева поделилась способами борьбы с повышенным потоотделением
02:33
Общество
Минздрав России спрогнозировал появление новых штаммов коронавируса
02:27
Евро 2020
Фанаты сборной Италии бурно отметили победу своей команды на Евро-2020
02:15
Евро 2020
Принц Уильям разочарован поражением Англии в финале Евро-2020
Все новости

Психолог объяснила, зачем обрекать мужчину на финансовые потери из-за измены
Общество
Психолог объяснила, зачем обрекать мужчину на финансовые потери из-за измены
pixabay.com  / 

Бытует мнение, что мужчины чаще всего изменяют из-за дискомфорта в паре. Если мужчине комфортно, на сторону он не пойдет, это для него слишком сложно. Но что делать, если избранник все же был уличен в неверности? В разговоре с ФАН практикующий психолог, сексолог Александра Миллер рассказала, как нужно реагировать на мужские измены.

По словам эксперта, реакцию на измену проконтролировать нельзя. Слишком темпераментные дамы могут и вовсе наброситься с кулаками на особ, уличенных в измене.

«Я всегда предлагаю выяснить ситуацию, почему это произошло. Не так, что пришли домой, легли на кровать и давай выяснять. Конечно, это не такая история. Нужно выяснить один на один, не унижая себя. Женщина на стороне зачастую не виновата. Она не может затащить чьего-то мужа в постель, если он сам этого не захочет», — говорит Миллер.

Психолог рассказала, зачем обрекать мужчину на финансовые потери из-за измены
instagram.com  / @aleksandra_miller_psychologist

Независимо от того, изменял женщине партнер или нет, психолог рекомендует представительницам прекрасного пола всегда работать над собственной самооценкой. Делается это для того, чтобы в случае измены было проще пережить удар неверности.

Если же избранник все-таки изменил, то, по мнению психолога, не стоит делать вид, будто ничего не произошло. Мужчина должен загладить свою вину, причем сделано это должно быть с максимальным вложением финансовых ресурсов.  

«Он должен понимать, что если пойдет налево, то в результате это принесет ему большие финансовые потери, соизмеримые с его заработком. Если это среднестатистический работник офиса, то здесь, к примеру, можно говорить о шубе или какой-то поездке в хорошее место. Если это человек, например владелец нефтяного завода, то здесь должно быть нечто более ценное», — отмечает собеседник ФАН.

Смысл посыла Александры Миллер — дать понять человеку, что измена влечет за собой определенные последствия. И это должно быть что-то, немного превышающее его возможности.

«Чтобы он понимал, что ему придется напрячься», — добавила эксперт в отношениях.

Прекрасный принц — мечта каждой представительницы прекрасного пола, а если он еще богат или знаменит, то это радость вдвойне. Ранее Миллер рассказала, как избежать измен и не потерять богатого мужчину.

Вернуться назад

миллер измена отношения психология психолог сексолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru