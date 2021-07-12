Психолог объяснила, зачем обрекать мужчину на финансовые потери из-за измены

Бытует мнение, что мужчины чаще всего изменяют из-за дискомфорта в паре. Если мужчине комфортно, на сторону он не пойдет, это для него слишком сложно. Но что делать, если избранник все же был уличен в неверности? В разговоре с ФАН практикующий психолог, сексолог Александра Миллер рассказала, как нужно реагировать на мужские измены.

По словам эксперта, реакцию на измену проконтролировать нельзя. Слишком темпераментные дамы могут и вовсе наброситься с кулаками на особ, уличенных в измене.

«Я всегда предлагаю выяснить ситуацию, почему это произошло. Не так, что пришли домой, легли на кровать и давай выяснять. Конечно, это не такая история. Нужно выяснить один на один, не унижая себя. Женщина на стороне зачастую не виновата. Она не может затащить чьего-то мужа в постель, если он сам этого не захочет», — говорит Миллер.

instagram.com / @aleksandra_miller_psychologist

Независимо от того, изменял женщине партнер или нет, психолог рекомендует представительницам прекрасного пола всегда работать над собственной самооценкой. Делается это для того, чтобы в случае измены было проще пережить удар неверности.

Если же избранник все-таки изменил, то, по мнению психолога, не стоит делать вид, будто ничего не произошло. Мужчина должен загладить свою вину, причем сделано это должно быть с максимальным вложением финансовых ресурсов.

«Он должен понимать, что если пойдет налево, то в результате это принесет ему большие финансовые потери, соизмеримые с его заработком. Если это среднестатистический работник офиса, то здесь, к примеру, можно говорить о шубе или какой-то поездке в хорошее место. Если это человек, например владелец нефтяного завода, то здесь должно быть нечто более ценное», — отмечает собеседник ФАН.

Смысл посыла Александры Миллер — дать понять человеку, что измена влечет за собой определенные последствия. И это должно быть что-то, немного превышающее его возможности.

«Чтобы он понимал, что ему придется напрячься», — добавила эксперт в отношениях.

Прекрасный принц — мечта каждой представительницы прекрасного пола, а если он еще богат или знаменит, то это радость вдвойне. Ранее Миллер рассказала, как избежать измен и не потерять богатого мужчину.