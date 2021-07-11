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Военнослужащие ЮВО провели крупные артиллерийские учения в Чечне

  /   Обновлено: 11 июля 2021 17:17
Армия
Военнослужащие ЮВО провели крупные артиллерийские учения в Чечне
Global Look Press  /  MOD Russia

Грозный, 11 июля. Артиллеристы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы на территории Чечни.

По имеющейся информации, перед военнослужащими стояла задача отразить наступление условного противника, уничтожив его с применением метода кинжального огня. Так, расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» открыли огонь прямой наводкой по «вражеским» объектам на расстоянии до двух километров.

Помимо этого, бойцы отработали нормативы подноса и загрузки боеприпасов вручную и при помощи штатного крана-манипулятора, а также выполнили маневры с оперативной сменой позиций.

Ранее сообщалось, что противолодочные корабли ВМФ РФ «Онега» и «Нарьян-Мар» провели артиллерийские стрельбы по надводной цели в ходе учений в Белом море.

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учения артиллерия чечня мста-б
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