Скончался наш коллега Вадим Подкопаев. Ему было всего 36 лет. Он будет похоронен в родном городе Старый Оскол Белгородской области.

Вадим работал в международном отделе РИА ФАН, писал о сложном и многогранном регионе — Африке, был надежным сотрудником и талантливым журналистом. В работе он был упрям и непреклонен в своем желании докопаться до истины. В личном общении коллеги запомнят его как добродушного и искреннего человека. В свободное время он увлекался музыкой и милитари-культурой, занимался гиревым спортом, успешно выступал на спортивных состязаниях. Редакция ФАН выражает глубокие соболезнования родным и близким Вадима.

РИА ФАН / Федеральное агентство новостей

Вадим Подкопаев входил в число 13 российских граждан, которых США заочно, без суда и следствия назначили виновными во вмешательстве в президентские выборы в пользу Трампа. Сам Вадим искренне любил Россию и был уверен, что наша страна сделает мир лучше. Американское обвинение против себя он всегда считал абсурдом и глупостью и тяжело переживал эту несправедливость. При этом, например, к невозможности путешествовать за границу Вадим относился спокойно, философски, не видя в этом ничего трагичного.

Наш коллега стал жертвой информационной кампании по обвинениям, сфабрикованным спецпрокурором и экс-главой ФБР Робертом Мюллером. Мюллер выполнял заказ Демократической партии США по фальсификации расследования несуществующего сговора между Россией и 45-м президентом США Дональдом Трампом. По результатам разбирательства против российской компании Concord Management, проходившего с 2018 по 2020 годы, выяснилось, что ни граждане РФ, ни юридические лица никоим образом не причастны к вмешательству в американские политические процессы.