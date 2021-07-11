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Флагман ТОФ гвардейский крейсер «Варяг» получил новые корабельные колокола
Армия
Флагман ТОФ гвардейский крейсер «Варяг» получил новые корабельные колокола
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Владивосток, 11 июля. Корабельные колокола нового образца доставлены во Владивосток и установлены на борту флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ), гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

Новые колокола были отлиты в Воронеже и привезены во Владивосток в двух экземплярах. Они предназначены для всех кораблей ТОФ первого ранга. Поэтому кроме «Варяга», их установили на корабле измерительного комплекса «Маршал Крылов».

Вес каждого колокола равен 160 килограммам. Ранее новые корабельные колокола получил фрегат «Маршал Шапошников», в изготовлении находятся еще три комплекта колоколов для противолодочных кораблей ТОФ.

Ранее сообщалось о возвращении во Владивосток эскадры ТОФ после проведения крупных учений с боевыми стрельбами в центральной части Тихого океана. Кораблям во главе с крейсером «Варяг» была организована торжественная встреча в порту.

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тоф варяг колокола
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