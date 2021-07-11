Демонстранты устроили стычки с полицейскими в Тбилиси

Тбилиси, 11 июля. Активисты и члены нескольких партий устроили незаконный митинг, переросший в столкновения с полицейскими.

Демонстранты пришли к зданию правящей в Грузии партии. Она настаивали на отставке главы кабмина Ираклия Гарибашвили. Поводом для сбора и требований стала смерть оператора Александра Лашкаравы. Он якобы скончался после избиения противниками ЛГБТ-движения.

Стражи порядка отказались пропускать демонстрантов в здание. Активисты облили силовиков краской и стали провоцировать на стычки.