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Мотострелки и танкисты НМ ДНР провели масштабные учения по боевой подготовке
Армия
Мотострелки и танкисты НМ ДНР провели масштабные учения по боевой подготовке
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 11 июля. Крупные военные учения по боевой подготовке танкистов и мотострелков прошли в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил замначальника Управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, в ходе учений основное внимание было сосредоточено на совместной подготовке мотострелковых подразделений оборонного ведомства. Он также отметил высокий уровень боевой готовности военнослужащих, которые выполнили все поставленные задачи на «отлично».

Согласно информации, за неделю было проведено свыше 1000 тренировочных занятий, в которых было задействовано более 5000 бойцов НМ ДНР.

Ранее разведчики Народной милиции Донецкой Народной Республики обнаружили военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Ласточкино. Рядом с частным домом на улице Степной были выявлены две боевые машины пехоты и бронетранспортер.

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