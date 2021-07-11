Любимая россиянами ягода оказалась способна защитить от целого ряда болезней

Москва, 11 июля. Полезные свойства крыжовника перечислила диетолог и эндокринолог Егана Королева. Специалист также объяснила, от каких болезней защищает ягода.

Крыжовник способен снизить риски развития сахарного диабета. Это происходит из-за витамина Н, функция которого заключается в снижении уровня глюкозы в крови. Также он участвует в синтезе глюкокиназы — фермента, расщепляющего углеводы.

«Некоторые исследования доказывают, что употребление крыжовника полезно при таких заболеваниях, как акне и дерматиты», — объяснила врач в эфире телеканала «Москва 24».

Ягода полезна для кожи из-за того, что в ее составе присутствует много серы и витамина С, заключила врач. Также отдавать лакомству предпочтение стоит тем людям, которые испытывают боли в суставах и костях.

Природным источником витаминов каждое лето становятся ягоды. Их стоит употреблять вместе с творогом, сырными тарелками, молочным белком и сметаной, рассказала врач-диетолог Марият Мухина.