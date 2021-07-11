«Скромнее, чем звезды эстрады»: в Самаре оценили гонорар австрийского канатоходца

Самара, 11 июля. Жители региона после фестиваля «ВолгаФест» заинтересовались гонораром, который получил австрийский канатоходец Фриди Кюне. Из-за погодных условий анонсированный переход через Волгу организовать так и не удалось.

Австриец прошел по канату над набережной и прыгнул с парашютом со стрелы автокрана. ФАН публиковал фото и видео этого перформанса.

В минкульте Самарской области пояснили, что не имеют права раскрывать гонорар артиста, так как подобная информация всегда конфиденциальна.

«Можем только сказать, что он был гораздо скромнее, чем, например, стандартный гонорар звезд российской эстрады», — отметили чиновники.

Организаторы фестиваля «ВолгаФест» пообещали, что в следующем году переход через Волгу все же попытаются повторить.