Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 18:00
17:58
Общество
Захарова ответила на выпад МИД Франции о вакцинах. События дня
17:58
Общество
Хотят своего в центре положить: Барецкий указал на неверный подход к похоронам
17:57
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали готовящегося к четвертой свадьбе Александра Домогарова
17:57
Весь мир
Призывы к выборам и прибытие оружия из Турции — что произошло в Ливии с 5 по 11 июля
17:57
Весь мир
В Венесуэле задержали колумбийцев, связанных с бандой «Эль Коки»
17:56
Происшествия
Открывшему аварийный выход пассажиру самолета в Москве грозит статья о хулиганстве
17:55
Шоу-бизнес
Елена Летучая стала свидетельницей извержения вулкана на Камчатке
17:54
Технологии
Уникальный модуль воздушных данных будет представлен Ростехом на МАКС-2021
17:53
Происшествия
В Петербурге один человек погиб при пожаре в жилой квартире
17:53
Происшествия
Спасатели локализовали все очаги возгорания в тольяттинских лесах
Все новости

Мария Захарова высмеяла изощренные «культурные войны» в США

  /   Обновлено: 11 июля 2021 17:14
339
Политика
Мария Захарова высмеяла изощренные «культурные войны» в США
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 11 июля. Соединенные Штаты начинают раскалываться, а «культурные войны» становятся все более изощренными, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

Спикер ведомства напомнила, что западные политики, включая американцев, стали чаще критиковать российское нормативное регулирование. Их не устраивают новые законы в РФ, поскольку те якобы слишком недемократичные. Однако стоит обратить внимание на проекты, которые утверждают некоторые американские штаты.

«Это шедевр», — иронично написала Захарова, комментируя новые законы в США.

Генеральный прокурор Калифорнии запретил местным госслужащим ездить в ряд других регионов страны. Причиной стало отличие политических воззрений Сакраменто от позиции целых 17 штатов по гендерной тематике. Плюс ко всему Арканзас теперь запретил медикам делать несовершеннолетним операции по смене пола.

«Нельзя исключать, что запрет командировок — только начало давления самого богатого штата США на менее обеспеченные регионы. Америка расколота, а «культурные войны» становятся все изощреннее, теперь — обеспечиваются законами», — отметила спикер МИД.

Еще один закон, который удивил Марию Захарову, был принят во Флориде. Там обязали руководителей университетов и колледжей следить за «свободой» политических воззрений молодежи.

«Еще один шаг на пути к наказанию за «мыслепреступления»», — заключила дипломат.

Мария Захарова ранее подвергла критике заявление МИД Франции о вакцинах России и Китая. По ее словам, Париж не имеет права читать лекции другим суверенным странам.

Вернуться назад

сша захарова закон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru