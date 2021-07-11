Мария Захарова высмеяла изощренные «культурные войны» в США

Москва, 11 июля. Соединенные Штаты начинают раскалываться, а «культурные войны» становятся все более изощренными, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

Спикер ведомства напомнила, что западные политики, включая американцев, стали чаще критиковать российское нормативное регулирование. Их не устраивают новые законы в РФ, поскольку те якобы слишком недемократичные. Однако стоит обратить внимание на проекты, которые утверждают некоторые американские штаты.

«Это шедевр», — иронично написала Захарова, комментируя новые законы в США.

Генеральный прокурор Калифорнии запретил местным госслужащим ездить в ряд других регионов страны. Причиной стало отличие политических воззрений Сакраменто от позиции целых 17 штатов по гендерной тематике. Плюс ко всему Арканзас теперь запретил медикам делать несовершеннолетним операции по смене пола.

«Нельзя исключать, что запрет командировок — только начало давления самого богатого штата США на менее обеспеченные регионы. Америка расколота, а «культурные войны» становятся все изощреннее, теперь — обеспечиваются законами», — отметила спикер МИД.

Еще один закон, который удивил Марию Захарову, был принят во Флориде. Там обязали руководителей университетов и колледжей следить за «свободой» политических воззрений молодежи.

«Еще один шаг на пути к наказанию за «мыслепреступления»», — заключила дипломат.

Мария Захарова ранее подвергла критике заявление МИД Франции о вакцинах России и Китая. По ее словам, Париж не имеет права читать лекции другим суверенным странам.