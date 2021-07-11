Польша, Геббельс и Катынь. Николай Стариков

«Без всякого сомнения, «Катынь», в широком смысле слова, в настоящее время является инструментом гибридной войны, оружием разрушения целостности нашего сознания. Я считаю «Катынское дело» одним из самых опасных элементов этой войны…», — говорится в интервью газете «Завтра».

Эта цитата принадлежит доктору исторических наук, профессору Алексею Плотникову, который стал гостем очередного выпуска программы Николая Старикова «По-СтАриковски», посвященного разоблачению геббельсовской версии «Катынского дела».

Собеседники разберутся, откуда на территории СССР взялись польские офицеры, сколько их было, и как из интернированных лиц они превратились в военнопленных. Плотников расскажет, как Варшава игнорирует «неудобные» факты и создает статистику из воздуха. Узнаем, почему, говоря о Катыни, польские историки кокетливо умалчивают о расстреле в Пальмирском лесу и «могиле №9».

Обо всем этом и многом другом — в новом выпуске программы Николая Старикова.