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Названо самое полезное блюдо из яиц

  /   Обновлено: 11 июля 2021 16:57
Общество
Названо самое полезное блюдо из яиц
pixabay.com

Нью-Дели, 11 июля. Регулярное употребление куриных яиц на завтрак в виде омлета может помочь оздоровить организм, уверены ученые.

Куриные яйца являются источником таких микроэлементов, как кобаламин, витамины D, A и B6. Кроме того, в них содержатся кальций, фосфор, калий, железо и натрий.

Благодаря высокому содержанию белка и других витаминов яйца обеспечивают нормальный рост и развитие человека. Каждая часть тела, каждый орган, сосуды и волосы нуждаются в белке, пишут ученые в статье, опубликованной в OrganicsFacts.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что яйца оказывают положительное влияние на сердце. Дело в том, что они увеличивают уровень «хорошего» холестерина и выводят «плохой». Также блюда из этого продукта позволяют подкрепиться без лишних калорий, что является отличным способом похудеть или сохранить вес.

Россиянам следует включить больше белка в свой рацион на фоне пандемии коронавируса. Дело в том, что белки представляют собой строительный материал антител. Эти органические вещества помогут организму усилить защиту от коронавируса и других заболеваний.

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