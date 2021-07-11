Военные на учениях в Крыму отразили атаку «диверсантов» на госпиталь

Симферополь, 11 июля. Бойцы армейского корпуса Черноморского флота ВМФ РФ отразили нападение диверсионной группы условного противника на госпиталь в Симферополе.

По легенде учений диверсанты предприняли попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата.

«После получения сигнала тревоги дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ оперативно прибыло к месту обнаружения диверсантов», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что военнослужащие справились с поставленной задачей, применив полученные в ходе тренировок навыки отражения нападения и блокирования условных террористов.