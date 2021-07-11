В США предложили жесткую стратегию противостояния России

Вашингтон, 11 июля. Бывший госсекретарь США Майк Помпео объяснил, какой, по его мнению, должна быть стратегия американских властей в отношении Москвы. Об этом он рассказал во время шоу «Без фильтров».

Политик выразил мнение, что в России хорошо понимают слабости президента США Джо Байдена. Поэтому Вашингтон должен прибегнуть к жесткой стратегии противостояния, считает Помпео.

Экс-госсекретарь также упомянул один из популярных нарративов властей Соединенных Штатов — «российские кибератаки». Следует отметить, что именно Москва предлагала Вашингтону заключить международное соглашение с целью предотвратить опасные инциденты в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Однако, как убежден Помпео, договоренности «ни к чему не приведут». Он призвал решить проблемы с кибератаками, возложив «реальные расходы» на РФ, пишет «ПолитРоссия».

«Народ России должен видеть боль, правительство России должно видеть боль. У нас есть возможность сделать это. Речь идет о лидерах, думающих о правильной стратегии, а затем выполняющих ее с огромной энергией», — сказал Помпео.

Депутат Госдумы Олег Морозов ранее предложил создать американо-российский институт по предотвращению кибератак. По его словам, факт обсуждения безопасности в IT-сфере в ходе женевского саммита внушает надежды на лучшее.