Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 18:00
17:58
Общество
Захарова ответила на выпад МИД Франции о вакцинах. События дня
17:58
Общество
Хотят своего в центре положить: Барецкий указал на неверный подход к похоронам
17:57
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали готовящегося к четвертой свадьбе Александра Домогарова
17:57
Весь мир
Призывы к выборам и прибытие оружия из Турции — что произошло в Ливии с 5 по 11 июля
17:57
Весь мир
В Венесуэле задержали колумбийцев, связанных с бандой «Эль Коки»
17:56
Происшествия
Открывшему аварийный выход пассажиру самолета в Москве грозит статья о хулиганстве
17:55
Шоу-бизнес
Елена Летучая стала свидетельницей извержения вулкана на Камчатке
17:54
Технологии
Уникальный модуль воздушных данных будет представлен Ростехом на МАКС-2021
17:53
Происшествия
В Петербурге один человек погиб при пожаре в жилой квартире
17:53
Происшествия
Спасатели локализовали все очаги возгорания в тольяттинских лесах
Все новости

В США предложили жесткую стратегию противостояния России
Политика
В США предложили жесткую стратегию противостояния России
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 11 июля. Бывший госсекретарь США Майк Помпео объяснил, какой, по его мнению, должна быть стратегия американских властей в отношении Москвы. Об этом он рассказал во время шоу «Без фильтров».

Политик выразил мнение, что в России хорошо понимают слабости президента США Джо Байдена. Поэтому Вашингтон должен прибегнуть к жесткой стратегии противостояния, считает Помпео.

Экс-госсекретарь также упомянул один из популярных нарративов властей Соединенных Штатов — «российские кибератаки». Следует отметить, что именно Москва предлагала Вашингтону заключить международное соглашение с целью предотвратить опасные инциденты в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Однако, как убежден Помпео, договоренности «ни к чему не приведут». Он призвал решить проблемы с кибератаками, возложив «реальные расходы» на РФ, пишет «ПолитРоссия».

«Народ России должен видеть боль, правительство России должно видеть боль. У нас есть возможность сделать это. Речь идет о лидерах, думающих о правильной стратегии, а затем выполняющих ее с огромной энергией», — сказал Помпео.

Депутат Госдумы Олег Морозов ранее предложил создать американо-российский институт по предотвращению кибератак. По его словам, факт обсуждения безопасности в IT-сфере в ходе женевского саммита внушает надежды на лучшее.

Вернуться назад

сша байден помпео
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru