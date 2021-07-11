Французская актриса Леа Сейду заразилась коронавирусом

Канны, 11 июля. Французская актриса Леа Сейду не смогла приехать на Каннский кинофестиваль, поскольку ее тест на коронавирус дал положительный результат.

Заразившаяся коронавирусом артистка находится у себя дома в Париже. Как сообщил представитель Сейду, ее болезнь протекает без симптомов. Он также добавил, что знаменитость прошла вакцинацию, пишет Deadline.

Леа Сейду должна была представить на фестивале сразу четыре ленты, в съемках которых она принимала участие. В этот список вошли «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»», «Франция», «История моей жены» и «Обман».

Каннский фестиваль ранее посетила актриса Тильда Суинтон. Она появилась на красной дорожке вместе с дочерью Онор Суинтон Бирн, с которой они сыграли в одном фильме.