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Французская актриса Леа Сейду заразилась коронавирусом

  /   Обновлено: 11 июля 2021 17:00
Общество
Французская актриса Леа Сейду заразилась коронавирусом
Global Look Press  /  Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com

Канны, 11 июля. Французская актриса Леа Сейду не смогла приехать на Каннский кинофестиваль, поскольку ее тест на коронавирус дал положительный результат.

Заразившаяся коронавирусом артистка находится у себя дома в Париже. Как сообщил представитель Сейду, ее болезнь протекает без симптомов. Он также добавил, что знаменитость прошла вакцинацию, пишет Deadline.

Леа Сейду должна была представить на фестивале сразу четыре ленты, в съемках которых она принимала участие. В этот список вошли «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»», «Франция», «История моей жены» и «Обман».

Каннский фестиваль ранее посетила актриса Тильда Суинтон. Она появилась на красной дорожке вместе с дочерью Онор Суинтон Бирн, с которой они сыграли в одном фильме.

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каннский фестиваль коронавирус сейду
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