Военная полиция Северного флота РФ провела учения по ликвидации «диверсантов»

Североморск, 11 июля. Учения сотрудников подразделений военной полиции состоялись на Северном флоте РФ. В маневрах было задействовано 400 человек и 150 единиц техники.

Как говорится в сообщении пресс-службы СФ, учебные тренировки проводились на территории Мурманской и Архангельской областей, а также в Республике Коми.

Военнослужащие должны были провести мероприятия по розыску и задержанию дезертиров, конвоировать задержанных бойцов, обнаружить и ликвидировать диверсионно-разведывательные группы условного противника. Для выполнения этих задач подразделения военной полиции были приведены в высшую степень боевой готовности.

Ранее сообщалось, что Северный флот направил большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский» в Черное море для участия в межфлотских маневрах.