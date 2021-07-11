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Любовь Толкалина в честь дня рождения мамы показала трогательное семейное фото
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина в честь дня рождения мамы показала трогательное семейное фото
facebook.com  /  Любовь Толкалина

Москва, 11 июля. Известная актриса театра и кино Любовь Толкалина вместе со своей 20 летней дочерью от Егора Кончаловского отправилась в Рязанскую область, чтобы поздравить маму с днем рождения.

Звезда кино на своей странице в Instagram показала семейный снимок в честь дня рождения мамы. В кадре позировала актриса, ее 20-летняя дочь Мария, а также сама именинница — Татьяна Федоровна. На фото три поколения Толкалиных позировали в венках из полевых цветов. Судя по всему, семью артистки можно смело назвать образцовой. Сама Любовь Толкалина не раз отмечала, что любовь и поддержка — главные правила, которых придерживаются все ее родные.

«Мамин день рождения», — подписала снимок артистка.

В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям. Помимо подписчиков, здоровья и долгих лет Татьяне Федоровне пожелали и звездные коллеги ее дочери. Так, «Папина дочка» Лиза Арзамасова оставила под снимок несколько теплых слов.

«Три грации! Мои поздравления»;

«С Днем рождения, мамочку! Какие красоточки!»;

«Чудесное фото, замечательные женщины», — написали пользователи Сети.

Толкалина часто нарывается на критику из-за своей любви к обнаженным фото. Сама актриса недавно заявила, что с помощью голых снимков проводит чистку соцсетей. Оказалось, что звезда блокирует всех, кто оставляет гневные комментарии.

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