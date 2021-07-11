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Приставы взыщут с Анастасии Волочковой недоплаченные налоги

  /   Обновлено: 11 июля 2021 17:04
Шоу-бизнес
Приставы взыщут с Анастасии Волочковой недоплаченные налоги
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 11 июля. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова не доплачивает налоги, из-за чего в суд поступило несколько исков в ее адрес, выяснил ФАН.

За бывшей артисткой Большого театра числится налоговая задолженность на 3721,63 рубля, однако знаменитость по какой-то причине не выплатила эту сумму. В результате ИФНС №7 по Тверскому району Москвы в июне подала четыре иска в суд к Волочковой.

В каждом иске прописана разная сумма. Самая маленькая из них составляет 388 рублей, а самая большая — 1850 рублей. Поскольку балерина на судах не появилась, недоплаченные налоги с нее взыщут судебные приставы.

Анастасия Волочкова показывала поклонникам на видео, как ест на завтрак черную икру. Подписчики жестко раскритиковали балерину за эти кадры с утренним приемом пищи.

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налоги волочкова балерина
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