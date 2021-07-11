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В Турции завершились международные учения с участием спецназа ВС Казахстана
Армия
В Турции завершились международные учения с участием спецназа ВС Казахстана
mod.gov.kz  /  Министерство обороны Республики Казахстан

Анкара, 11 июля. В Турции завершились масштабные международные учения сил специального назначения Anadolu-21, в которых приняли участие спецназ Вооруженных сил Казахстана.

В маневрах также были задействованы подразделения специального назначения ВС Азербайджана, Албании, Катара, Пакистана и Узбекистана. По данным минобороны Турции, участники учений успешно отработали все поставленные задачи.

В ведомстве отметили, что целью учений является развитие дружбы, сотрудничества и координации между военными из разных стран, а также создание потенциала для проведения совместных операций.

Ранее танкисты Таманской дивизии Западного военного округа провели ночные учения с боевыми стрельбами на полигоне Алабино. Экипажи танков вели беглый огонь по мишеням, которые имитировали наступление сил противника на расстоянии до двух тысяч метров.

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Казахстан турция учения
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