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Захарова назвала автоголом заявление главы бундестага о телеканале RT

  /   Обновлено: 11 июля 2021 16:57
Политика
Захарова назвала автоголом заявление главы бундестага о телеканале RT
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 11 июля. Попытки политиков оградить граждан своей страны от СМИ по причине нежелательности изменения настроения — это акт цензуры, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Глава немецкого бундестага Вольфганг Шойбле выразил опасение, что телеканал Russia Today (RT) может повлиять на настроения немцев с российскими корнями.

«Автогол года», — написала Захарова в Telegram, комментируя высказывание политика.

По ее мнению, если телеканал хотят заблокировать по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе действующего законодательства, то это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде.

Как стало известно ранее, Мария Захарова раскритиковала заявление французского внешнеполитического ведомства о российской и китайской вакцинах. По мнению спикера МИД РФ, Париж не имеет права читать лекции другим независимым государствам. Французы просто завидуют, что не сумели разработать собственное лекарство против коронавируса нового типа, добавила дипломат.

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