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Блогер из США рассказал, что пугает американцев и совсем не беспокоит русских
Общество
Блогер из США рассказал, что пугает американцев и совсем не беспокоит русских
pxfuel.com

Москва, 11 июля. После нескольких лет жизни в России американец Майк заметил разницу в менталитетах жителей двух стран. Те страхи, что не дают покоя его соотечественникам, русских просто смешат.

Изучая социологический опрос, в котором американцы признаются в своих истинных страхах, блогер отметил несколько пунктов, которые точно не впечатлили бы русского человека. А многие россияне даже не задумываются об этом, заметил иностранец.

Начать обзор он решил с простого — с воды, точнее, ее качества. Жители США трепетно относятся к этому фактору, существуют даже специальные службы, проверяющие воду из-под крана во всех частях страны.

«Тут у русских совсем беда, ведь если качество воды не нравится русскому, то он просто покупает ее», — удивляется американец в своем блоге на дзен-канале «Американец и Родина».

После нескольких лет жизни в России Майк перестал бояться хакеров. Этот американский страх он поставил на второе место в своем рейтинге. Блогер отметил, что американцы очень опасаются за сохранность своих персональных данных и личной информации. Если бы подобный опрос проводился в России, вряд ли ответ о страхе перед хакерами был бы в десятке популярных, подчеркнул автор канала.

«Для русского человека взлом почты или даже аккаунта интернет-магазина покажется каким-то легким недоразумением, поэтому он либо быстро решит проблему, а может и вообще проигнорирует», — пояснил Майк.

Почти 20% американских респондентов ответили, что боятся коррупции, блогер уверен, что это лишь насмешит русского человека. В России многие вопросы решаются с помощью «подарков», что в понимании гражданина Соединенных Штатов является взяткой. Это стало третьим пунктом в списке различий, составленном иностранным блогером.

Соотечественник Майка Джейкоб поделился ранее новым опытом выбора кафе в России. Заведение общепита американцы и русские выбирают по абсолютно разным критериям.

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американец страх менталитет
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