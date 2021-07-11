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Нижегородская область останется без телерадиовещания 12 июля
Общество
Нижегородская область останется без телерадиовещания 12 июля
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 11 июля. Жителей Нижегородской области предупредили о кратковременном отключении телерадиовещания. Без любимых программ останутся владельцы электронных устройств из областной столицы, Арзамаса и Сарова.

«С 2:00 до 11:00 будет недоступен сигнал первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2), аналоговых телеканалов и радиостанций», — сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

Как пояснили в компании, причиной неудобств станет плановая профилактика на объектах. Своевременное проведение работ исключит возникновение неполадок с трансляциями в дальнейшем.

Ранее ФАН писал об открытии киношколы в Нижегородской области. В число преподавателей в новой образовательной площадке вошла режиссер фильма «Доктор Лиза» Оксана Карас.

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россия телевидение нижегородская область
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