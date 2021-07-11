The Economist: США бросили союзников в Афганистане и ушли ни с чем

Лондон, 11 июля. Американские власти попросту бросили своих союзников в Афганистане, потратив колоссальные суммы на бессмысленную военную кампанию, заявили журналисты из Британии.

Вооруженные силы США находились на афганской территории два десятилетия, напомнили авторы британского издания The Economist, передает «Репортер». Они уточнили, что Вашингтон потратил на эту военную кампанию два триллиона долларов и тысячи военнослужащих, которые погибли в ходе масштабной авантюры американского правительства. Кроме того, деятельность ВС Соединенных Штатов привела к гибели десятков тысяч граждан Афганистана. Теперь же Белый дом принял решение вывести войска из страны и уйти ни с чем.

«Теперь Америка решила положить конец всей этой печальной авантюре, и ей почти нечем похвалиться», — констатировали аналитики.

Правительственные силы Афганистана, деморализованные сложившейся ситуацией, продолжают активно сдавать позиции бойцам движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), отметили авторы статьи. Они напомнили о тысяче недавно сбежавших афганских военных в Таджикистан из провинции Бадахшан. Талибы пока не взяли ни одного крупного города в стране, так как у них недостаточно ресурсов для осуществления нескольких штурмов одновременно, однако они могут и не идти в лобовую атаку на правительственные войска, применив тактику «удушения», уточнили эксперты.

Соединенные Штаты попросту оставили огромную страну, в которой проживает практически 40 миллионов граждан, на произвол судьбы, считают авторы статьи. Военная кампания в Афганистане уже давно стала раздражающим фактором для американских избирателей, однако сейчас президент США Джо Байден окончательно решил, что для государства эта война утратила политическую актуальность, ввиду чего он сконцентрировал внимание на других угрозах, объяснили аналитики. По их словам, дальнейшее пребывание контингента ВС США в Афганистане стало попросту бессмысленным.

Вашингтон обладает военной мощью и богатыми ресурсами, однако он не смог превратить Афганистан в процветающую страну, констатировали аналитики. Они подчеркнули, что американцы даже не смогли одолеть талибов. Теперь же в информационном пространстве еще долго будет обсуждаться вопрос репутационного урона США после вывода войск, добавили журналисты.

«Америка, к всеобщему удивлению и тревоге, больше не готова оказывать поддержку своему союзнику, афганскому правительству», — резюмировали эксперты.

Ранее о выводе американских войск с афганской территории высказались и жители США, которые весьма бурно отреагировали на эту новость. Они возмутились бессмысленной военной кампанией Вашингтона, которая привела к колоссальным финансовым потерям и завершилась позорным бегством войск Соединенных Штатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.