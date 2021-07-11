Индийские пилоты покажут мастерство управления вертолетами на МАКС-2021

Москва, 11 июля. Индийская пилотажная вертолетная группа Sarang примет участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Выступление индийских пилотов на МАКС-2021 будет включать демонстрацию сложных фигур пилотажа с использованием дымогенераторов, сказано на официальном сайте авиакосмического салона.

«12 июля летный и технический состав, а также авиатехника (индийской пилотажной группы Sarang. — Прим. ред.) прибудут на аэродром Раменское ЛИИ имени М. М. Громова, после чего… приступят к изучению особенностей аэродрома и прилегающей местности», — отмечается в сообщении.

Для полетов летчики группы Sarang (в переводе с санскрита «Павлин». — Прим. ред.) используют вертолеты ALH Druhv индийского производства, раскрашенные в характерные яркие цвета.

Ранее стало известно, что МАКС-2021 намерен посетить президент Российской Федерации Владимир Путин. По словам вице-премьера правительства РФ Юрия Борисова, в рамках авиакосмического салона пройдет совещание под председательством главы российского государства.