Широков и Спивак оценили шансы Италии и Англии на победу в финале Евро-2020

Санкт-Петербург, 11 июля. Бывшие игроки петербургского «Зенита» Роман Широков и Александр Спивак поделились ожиданиями от финального матча 16-го чемпионата Европы по футболу.

Игра сборных Англии и Италии 11 июля определит победителя Евро-2020. Матч финалистов континентального первенства пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». В преддверии этого события экс-полузащитник «Зенита» Александр Спивак рассказал журналистам издания «Народные новости», кто на его взгляд является фаворитом предстоящей встречи.

«Из этих команд, наверно, Италия более симпатична. У меня были другие фавориты — Швейцария понравилась. В целом я доволен: интересный чемпионат, много информации было, красивого футбола, голов», — подчеркнул участник чемпионатов России и Украины.

Бронзовый призер Евро-2008 Роман Широков признался, что турнир, который завершится матчем Англии и Италии, оставляет приятное впечатление. По его мнению, в финале нет явного фаворита.

«Нет фаворита, тем более в финале, когда две команды вышли туда. Абсолютно равные шансы», — отметил обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.

Матч сборных Англии и Италии начнется в 22 часа по московскому времени. В прямом эфире финал Евро-2020 покажет телеканал «Россия-1». Игру прокомментирует Владимир Стогниенко.

Ранее Дмитрий Губерниев нелестно отозвался о сборной Англии перед финалом Евро-2020. Комментатор подчеркнул, что будет болеть за итальянскую национальную команду.