Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 17:58
17:58
Общество
Захарова ответила на выпад МИД Франции о вакцинах. События дня
17:58
Общество
Хотят своего в центре положить: Барецкий указал на неверный подход к похоронам
17:57
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали готовящегося к четвертой свадьбе Александра Домогарова
17:57
Весь мир
Призывы к выборам и прибытие оружия из Турции — что произошло в Ливии с 5 по 11 июля
17:57
Весь мир
В Венесуэле задержали колумбийцев, связанных с бандой «Эль Коки»
17:56
Происшествия
Открывшему аварийный выход пассажиру самолета в Москве грозит статья о хулиганстве
17:55
Шоу-бизнес
Елена Летучая стала свидетельницей извержения вулкана на Камчатке
17:54
Технологии
Уникальный модуль воздушных данных будет представлен Ростехом на МАКС-2021
17:53
Происшествия
В Петербурге один человек погиб при пожаре в жилой квартире
17:53
Происшествия
Спасатели локализовали все очаги возгорания в тольяттинских лесах
Все новости

Широков и Спивак оценили шансы Италии и Англии на победу в финале Евро-2020

  /   Обновлено: 11 июля 2021 16:45
Спорт
Широков и Спивак оценили шансы Италии и Англии на победу в финале Евро-2020
rfs.ru  /  Пресс-служба РФС

Санкт-Петербург, 11 июля. Бывшие игроки петербургского «Зенита» Роман Широков и Александр Спивак поделились ожиданиями от финального матча 16-го чемпионата Европы по футболу.

Игра сборных Англии и Италии 11 июля определит победителя Евро-2020. Матч финалистов континентального первенства пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». В преддверии этого события экс-полузащитник «Зенита» Александр Спивак рассказал журналистам издания «Народные новости», кто на его взгляд является фаворитом предстоящей встречи.

«Из этих команд, наверно, Италия более симпатична. У меня были другие фавориты — Швейцария понравилась. В целом я доволен: интересный чемпионат, много информации было, красивого футбола, голов», — подчеркнул участник чемпионатов России и Украины.

Бронзовый призер Евро-2008 Роман Широков признался, что турнир, который завершится матчем Англии и Италии, оставляет приятное впечатление. По его мнению, в финале нет явного фаворита.

«Нет фаворита, тем более в финале, когда две команды вышли туда. Абсолютно равные шансы», — отметил обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.

Матч сборных Англии и Италии начнется в 22 часа по московскому времени. В прямом эфире финал Евро-2020 покажет телеканал «Россия-1». Игру прокомментирует Владимир Стогниенко.

Ранее Дмитрий Губерниев нелестно отозвался о сборной Англии перед финалом Евро-2020. Комментатор подчеркнул, что будет болеть за итальянскую национальную команду.

Вернуться назад

широков прогноз финал евро-2020 спивак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru