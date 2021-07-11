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Регионы России получат больше миллиарда рублей на строительство дорог

  /   Обновлено: 11 июля 2021 16:37
Экономика
Регионы России получат больше миллиарда рублей на строительство дорог
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 июля. Российские субъекты получат государственную поддержку для строительства и реконструкции дорожной сети.

Нескольким регионам выделят более миллиарда рублей на нужды модернизации транспортной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Об этом пишет ТАСС.

«Около 1,2 млрд рублей будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах», — прописывается в документе.

Денежные средства направят в девять субъектов. Около 1 млрд рублей используют в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, а также на территории Амурской и Иркутской области с Еврейской АО, чтобы ликвидировать негативные последствия паводков.

Ключевые проекты профинансируют в Липецкой, Орловской области и в Северной Осетии. Порядка 130 млрд рублей правительство уже направило российским регионам в этом году.

Вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов недавно подверг критике местных подрядчиков в связи со строительством важной дороги.

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мишустин государственная поддержка реконструкция дорог
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