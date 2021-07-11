Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 17:58
17:58
Общество
Захарова ответила на выпад МИД Франции о вакцинах. События дня
17:58
Общество
Хотят своего в центре положить: Барецкий указал на неверный подход к похоронам
17:57
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали готовящегося к четвертой свадьбе Александра Домогарова
17:57
Весь мир
Призывы к выборам и прибытие оружия из Турции — что произошло в Ливии с 5 по 11 июля
17:57
Весь мир
В Венесуэле задержали колумбийцев, связанных с бандой «Эль Коки»
17:56
Происшествия
Открывшему аварийный выход пассажиру самолета в Москве грозит статья о хулиганстве
17:55
Шоу-бизнес
Елена Летучая стала свидетельницей извержения вулкана на Камчатке
17:54
Технологии
Уникальный модуль воздушных данных будет представлен Ростехом на МАКС-2021
17:53
Происшествия
В Петербурге один человек погиб при пожаре в жилой квартире
17:53
Происшествия
Спасатели локализовали все очаги возгорания в тольяттинских лесах
Все новости

Новая ОЭЗ появится в Новгородской области

  /   Обновлено: 11 июля 2021 16:36
Экономика
Новая ОЭЗ появится в Новгородской области
pixabay.com

Москва, 11 июля. Особая экономическая зона (ОЭЗ) появится в Новгородской области, следует из постановления, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщает пресс-служба правительства, общая площадь ОЭЗ составит свыше 180 гектаров. На ее территории будут открыты предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектроники и полупроводников. Также планируется запуск заводов по переработке рапса, изготовленного из тепло- и звукоизоляционных материалов. Ожидается, что получившие статус резидента ОЭЗ компании проинвестируют в экономику региона около 8 млрд рублей и создадут свыше 700 рабочих мест.

ОЭЗ «Узловая», расположенная в Тульской области, ранее была признана самой эффективной в России. Сейчас в ней зарегистрировано 20 компаний-резидентов, чья выручка с 2019 года увеличилась более чем в двое.

Вернуться назад

нижегородская область оэз экономика россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru