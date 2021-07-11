Новая ОЭЗ появится в Новгородской области

Москва, 11 июля. Особая экономическая зона (ОЭЗ) появится в Новгородской области, следует из постановления, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщает пресс-служба правительства, общая площадь ОЭЗ составит свыше 180 гектаров. На ее территории будут открыты предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектроники и полупроводников. Также планируется запуск заводов по переработке рапса, изготовленного из тепло- и звукоизоляционных материалов. Ожидается, что получившие статус резидента ОЭЗ компании проинвестируют в экономику региона около 8 млрд рублей и создадут свыше 700 рабочих мест.

ОЭЗ «Узловая», расположенная в Тульской области, ранее была признана самой эффективной в России. Сейчас в ней зарегистрировано 20 компаний-резидентов, чья выручка с 2019 года увеличилась более чем в двое.