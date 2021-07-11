В Грузии не исключают штурма парламента после смерти избитого протестующими оператора

Все стороны разразившегося в Грузии конфликта между представителями ЛГБТ и их противниками в ближайшее время попытаются дестабилизировать ситуацию в связи со смертью избитого во время акции протеста оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы. Об этом в интервью ФАН рассказал политолог, докторант Грузинского института общественных дел (GIPA) Арчил Сихарулидзе, комментируя сообщения о попытках оппозиции ворваться в офис правящей партии «Грузинская мечта» и облить красной краской вход в канцелярию правительства.

«Безусловно, жаль, что человек скончался. Люди, виновные в его побоях, должны сесть в тюрьму. Но специальная экспертиза должна проверить, была ли вызвана смерть побоями», — заявил Арчил Сихарулидзе.

По мнению политолога, сценарий массовых столкновений в результате последних событий является вполне вероятным.

«К сожалению, в нашей стране все силы, которые говорят, что они против насилия, на самом деле за, если оно будет работать в их пользу. Это главная проблема, — посетовал эксперт. — Все те, кто сейчас кричат, что они против насилия, что у нас насильственная страна, все они были в правительстве Саакашвили. Тогда этих людей насилие не тревожило, потому что они были в сильной позиции».

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По словам Арчила Сихарулидзе, сегодняшний раскол в грузинском обществе — это борьба за право проявлять насилие и говорить, что это нормально.

«Я не удивлюсь, если активисты попытаются взять парламент штурмом или устроят разборки. Но никто не потерпит насильственных акций, насильственного взятия парламента. Надеюсь, до этого не дойдет, потому что иначе это может вылиться в серьезную гражданскую конфронтацию», — добавил собеседник ФАН.

Политолог подчеркнул, несмотря на мечты Тбилиси попасть в Евросоюз, большинство населения разделяет далеко не все западные идеалы. В частности, ярых противников сексуальных меньшинств в стране несравнимо больше, чем их сторонников.

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«Сторонники гей-парада в абсолютном меньшинстве, а попытки людей действовать насильственными методами вызовут только контрдействие и приведут к большому столкновению, в котором те, кто поддерживал гей-парад, проиграют», — резюмировал Сихарулидзе.

Основательница движения «Дроа», оппозиционер Елена Хоштария 11 июля облила красной краской вход в канцелярию грузинского правительства. Во время акции она обвинила власть в безответственности из-за смерти телеоператора Лексо Лашкаравы. Свою акцию она транслировала онлайн в социальных сетях. Несколькими часами позже представители оппозиции собрались у офиса партии власти «Грузинская мечта» и пытались ворваться в здание. Им противостоят несколько десятков сотрудников полиции.

Ранее грузинские политологи разошлись во мнениях по поводу угрозы усиления ЛГБТ-повестки в стране.