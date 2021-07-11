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Корабли-участники маневров НАТО Sea Breeze не вышли из акватории Черного моря
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Армия
Корабли-участники маневров НАТО Sea Breeze не вышли из акватории Черного моря
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photo / Public Domain

Киев, 11 июля. Большинство кораблей ВМС НАТО останутся в Черном море для продолжения маневров Breeze – 21 в Болгарии.

Известно, что в учениях также будет задействован ракетный катер Daniolos ВМС Греции. Об этом заявил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Украины Андрей Клименко в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что греческий ракетный катер Daniolos вошел в акваторию Черного моря. Согласно информации в Национальном центре управления обороной России, силы и средства Черноморского флота РФ приступили к контролю за действиями иностранного судна.

Напомним, маневры НАТО Sea Breeze проходили с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе. Всего в них были задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.

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нато черное море sea breeze
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