Сосновский: Рашкин вредит КПРФ попытками заработать очки в период пандемии COVID-19



Депутаты КПРФ во главе с первым секретарем московского городского комитета партии Валерием Рашкиным 10 июля провели очередную встречу с жителями российской столицы несмотря на коронавирусные ограничения. Мероприятие состоялось у памятника «Покорителям космоса» вблизи станции метрополитена ВДНХ. В комментарии ФАН политолог Александр Сосновский назвал организаторов данного сбора вредителями, совершенно не заботящимися о собственных сторонниках, и призвал городские власти пресекать подобные нарушения предписаний.

Депутаты компартии намерены обсудить с москвичами вопросы, касающиеся реновации жилья. По данным радиостанции «Эхо Москвы», отдельные жители мегаполиса столкнулись с рядом проблем, возникших в ходе реализации программы. Рашкин и другие члены коммунистической партии совместно с представителями общественного движения «Левый фронт» и других организаций собираются по итогам дебатов с горожанами сформировать перечень претензий, которые затем хотят направить на рассмотрение в органы столичной и федеральной власти.

В минувшем месяце власти Москвы в связи с непростой эпидемиологической ситуацией ввели дополнительные ограничительные меры, направленные на снижение заболеваемости коронавирусом нового типа. На фоне усилий администрации города члены местного отделения КПРФ неоднократно устраивали массовые мероприятия, в том числе уличные акции против обязательной вакцинации от COVID-19. Таким образом, коммунисты игнорируют запрет на проведение массовых мероприятий, действующий в столице с 2020 года.

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По словам главного редактора интернет-издания World Economy, политолога Александра Сосновского, собирая москвичей на подобные массовые встречи в период продолжающейся пандемии коронавируса, коммунисты действуют совершенно безрассудно. Также он подчеркнул, что представители КПРФ зря пытаются дискредитировать отечественную вакцину от COVID-19, так как партийная идеология не способна защитить людей от опасного заболевания.

«Если депутаты КПРФ считают, что коммунистическая идея предохраняет так же, как вакцина от заражения коронавирусом, то должен их разочаровать — они глубоко ошибаются. Они точно так же подвержены заболеваниям, как и все остальные, никакая идея, кроме вакцинации, их не спасет», — отметил эксперт.

Кроме того, собеседник заявил, что организаторы предстоящего мероприятия должны понести ответственность. Он считает их вредителями, поскольку своими действиями КПРФ подвергает опасности жизни и здоровье не только тех людей, которые придут на встречу, но и всех жителей страны.

«Тех людей, которые собирают массу граждан, несмотря на опасность заболеть (COVID-19. — Прим. ФАН) и разнести эту заразу по столице и по другим регионам страны, никак, кроме как вредителями, не назовешь. То, что творят коммунисты во главе с Рашкиным — это возмутительно. Подобные действия должны пресекаться и наказываться», — считает политолог.

Александр Сосновский выразил сомнение, что проведение Рашкиным и его соратниками в столице массовых мероприятий принесет им какую-то политическую выгоду. Он не исключил, что подобное проявление безразличия к сторонникам и регулярные нарушения предписаний московских властей крайне негативно отразится на КПРФ и в итоге может подорвать доверие россиян к данной партии.

«Очень жаль, что в нынешней непростой ситуации, когда пандемия отягощается новыми мутациями вируса, представители компартии пытаются выиграть какие-то политические дивиденды, не заботясь о том, что множество людей могут заразиться. Мне кажется, что это путь в никуда для коммунистов Москвы во главе с господином Рашкиным», — заключил собеседник.

Ранее в беседе с корреспондентом ФАН политолог Сергей Карнаухов возмутился действиями ковид-диссидента Валерия Рашкина, который провоцирует недоверие общества к вакцинации и при этом всячески уклоняется от ответственности.