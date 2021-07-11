«Номер не стоил таких денег»: Манукян раскритиковал траты Манижи на «Евровидение»

Певица Манижа, которая в конце мая представляла Россию на 65-м конкурсе песни «Евровидение» в голландском Роттердаме, накануне призналась, что потратила на свое выступление 10 млн рублей.

По словам исполнительницы, часть расходов взял на себя Первый канал. Он оплатил заявку на участие в Евровидении, его трансляцию, а также перелет и проживание в гостинице. Однако все расходы, связанные с конкурсным номером, легли на плечи Манижи и ее команды. Артистка также рассказала, что она вложила половину собственных средств, и отметила, что в этом году финансовая нагрузка на участников Евровидения увеличилась из-за пандемии коронавируса. Конкурсантам нужно было снять резервное видео со своим номером. Это требовалось на случай проведения конкурса в онлайн-формате.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

Известный блогер и журналист Вадим Манукян в беседе с ФАН заявил, что ни песня, ни номер Манижи не стоили таких затрат.

«Номер, который был представлен Манижей на Евровидении, не понравился. Этот странный костюм-декорация, из которого исполнительница выходит посреди номера, у меня вызвал недоумение. Да и от самой песни я не в восторге. А вот исполнительница мне симпатична. Очевидно, что расходы на Евровидение несут исполнители и каналы. Однако этот номер не стоил потраченных денег. У Филиппа Киркорова с Сергеем Лазаревым были крутые номера на Евровидении, это было действительно впечатляюще», — пояснил он.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

Ранее Манижа выступила на Всемирной фольклориаде в Уфе. Она сравнила фестиваль с международным песенным конкурсом «Евровидение». Фольклориада собрала огромное количество гостей из разных уголков планеты.