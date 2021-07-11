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Российский корвет «Орехово-Зуево» вернулся из Средиземного моря в рамках ротации

  /   Обновлено: 11 июля 2021 16:21
Армия
Российский корвет «Орехово-Зуево» вернулся из Средиземного моря в рамках ротации
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 11 июля. Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Военно-морского флота РФ прошел пролив Босфор в сторону Черного моря.

Как сообщил в Twitter турецкий наблюдатель за корабельным трафиком в проливе Ерук Ишик, российский корвет совершил проход через пролив 10 июля. Он подчеркнул, что корабль вышел из Средиземноморского региона в рамках программы ротации.

«Корвет «Орехово-Зуево» проекта «Буян М», вооруженный ракетами «Калибр», прошел через пролив Босфор в сторону Черного моря», — написал Ишик.

Стоит напомнить, что в конце июня в Средиземном море корабли ВМФ РФ провели масштабные маневры. В них принимали участие, в том числе, фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также ракетный крейсер «Москва» и самолеты ВКС России.

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