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Подразделения ВВО примут участие в российско-монгольских маневрах «Сэлэнгэ-2021»
Армия
Подразделения ВВО примут участие в российско-монгольских маневрах «Сэлэнгэ-2021»
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Улан-Батор, 11 июля. Представители командования Восточного военного округа (ВВО) и монгольской армии достигли соглашения о проведении совместных маневров «Сэлэнгэ-2021».

Учения пройдут на монгольской территории и уже традиционно будут посвящены отработке антитеррористических действий, сообщает монгольское информационное агентство Монцамэ.

Представители командования 36-й общевойсковой армии ВВО и монгольских вооруженных сил обсудили на совещании в Улан-Баторе концепцию маневров «Сэлэнгэ-2021», порядок трансграничного движения российских войск и меры противодействия распространению коронавирусной инфекции среди военнослужащих, отмечает Монцамэ.

Ранее стало известно о расчистке бойцами ВВО лесополосы площадью более 10 гектар для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали, причем основную часть работ пришлось выполнять с помощью ручного инструмента ввиду труднопроходимого рельефа местности.

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