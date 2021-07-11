Подразделения ВВО примут участие в российско-монгольских маневрах «Сэлэнгэ-2021»

Улан-Батор, 11 июля. Представители командования Восточного военного округа (ВВО) и монгольской армии достигли соглашения о проведении совместных маневров «Сэлэнгэ-2021».

Учения пройдут на монгольской территории и уже традиционно будут посвящены отработке антитеррористических действий, сообщает монгольское информационное агентство Монцамэ.

Представители командования 36-й общевойсковой армии ВВО и монгольских вооруженных сил обсудили на совещании в Улан-Баторе концепцию маневров «Сэлэнгэ-2021», порядок трансграничного движения российских войск и меры противодействия распространению коронавирусной инфекции среди военнослужащих, отмечает Монцамэ.

Ранее стало известно о расчистке бойцами ВВО лесополосы площадью более 10 гектар для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали, причем основную часть работ пришлось выполнять с помощью ручного инструмента ввиду труднопроходимого рельефа местности.